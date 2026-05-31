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Kiosques en fête : Choeur d’Arti’show chante au parc de Choisy Parc de Choisy PARIS

Kiosques en fête : Choeur d’Arti’show chante au parc de Choisy Parc de Choisy PARIS

Kiosques en fête : Choeur d’Arti’show chante au parc de Choisy Parc de Choisy PARIS dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Parc de Choisy

Adresse : 128, avenue de Choisy

Ville : 75013 PARIS

Département : Paris

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Chœur d’Arti’Show, l’ensemble de jazz vocal de L’Haÿ-les-Roses, s’invite à Paris pour égayer le parc de Choisy le temps d’un concert qui alliera jazz, pop et chants du monde.

Choeur d’Arti’Show enchante le kiosque du parc de Choisy le 14 Juin !
Le dimanche 14 juin 2026
de 15h30 à 16h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-14T18:30:00+02:00
fin : 2026-06-14T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-14T15:30:00+02:00_2026-06-14T16:30:00+02:00

Parc de Choisy 128, avenue de Choisy  75013 PARIS
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