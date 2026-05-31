Kiosques en fête : Choeur d’Arti’show chante au parc de Choisy Parc de Choisy PARIS

Chœur d’Arti’Show, l’ensemble de jazz vocal de L’Haÿ-les-Roses, s’invite à Paris pour égayer le parc de Choisy le temps d’un concert qui alliera jazz, pop et chants du monde.

Choeur d’Arti’Show enchante le kiosque du parc de Choisy le 14 Juin !

Le dimanche 14 juin 2026

de 15h30 à 16h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-14T18:30:00+02:00

fin : 2026-06-14T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-14T15:30:00+02:00_2026-06-14T16:30:00+02:00

Parc de Choisy 128, avenue de Choisy 75013 PARIS

https://www.paris.fr/evenements/kiosque-en-fete-au-parc-de-choisy-108592 https://www.facebook.com/choeurdartishow94/ https://www.facebook.com/choeurdartishow94/



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