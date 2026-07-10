KIRIKOU ET LA SORCIÈRE | Ciné’Mômes LE CARRE BLANC Tinqueux
dimanche 2 mai 2027 · LE CARRE BLANC · Tinqueux
Informations pratiques
Tinqueux
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE | Ciné’Mômes
LE CARRE BLANC 1 Rue de la Croix Cordier Tinqueux Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-02 10:30:00
fin : 2027-05-02 12:00:00
Date(s) :
2027-05-02
Tout public
Dim. 02 mai 10h30
Le Carré Blanc Spectacle
À partir de 5 ans | 1h10 | Gratuit Accès libre
–
Michel Ocelot
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Le minuscule Kirikou naît dans un village d’Afrique sur lequel la sorcière Karaba, entourée de ses redoutables fétiches, a jeté un terrible sort la source est asséchée, les villageois rançonnés, les hommes sont kidnappés et disparaissent mystérieusement.
Kirikou, sitôt sorti du ventre de sa mère, veut délivrer le village de l’emprise maléfique de Karaba et découvrir le secret de sa méchanceté. .
LE CARRE BLANC 1 Rue de la Croix Cordier Tinqueux 51430 Marne Grand Est
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English : KIRIKOU ET LA SORCIÈRE | Ciné’Mômes
L’événement KIRIKOU ET LA SORCIÈRE | Ciné’Mômes Tinqueux a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne
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