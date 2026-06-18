Crozon

KIRTAN Mantras, Musique & Méditation

Espace Ti Surya Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 17:00:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Viens, rentre chez toi.

Médite, chante, dépose-toi.

Et vibre la joie avec nous lors de ce dernier Kirtan de la saison !

Que vous découvriez les mantras ou que vous aimiez déjà les chanter, vous êtes les bienvenu·es. Aucune expérience n’est nécessaire, les chants sont simples et accessibles.

A l’Espace Ti Surya, Kerabsguenn CROZON

Réservations sur https://www.helloasso.com/associations/bija-yoga-crozon/evenements/soiree-kirtan-5-juillet-17h-19h

Plus d’infos Irène 0650380012 .

Espace Ti Surya Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 50 38 00 12

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English :

L’événement KIRTAN Mantras, Musique & Méditation Crozon a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime