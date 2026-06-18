KIRTAN Mantras, Musique & Méditation Crozon
KIRTAN Mantras, Musique & Méditation Crozon dimanche 5 juillet 2026.
Crozon
KIRTAN Mantras, Musique & Méditation
Espace Ti Surya Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 17:00:00
fin : 2026-07-05 19:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Viens, rentre chez toi.
Médite, chante, dépose-toi.
Et vibre la joie avec nous lors de ce dernier Kirtan de la saison !
Que vous découvriez les mantras ou que vous aimiez déjà les chanter, vous êtes les bienvenu·es. Aucune expérience n’est nécessaire, les chants sont simples et accessibles.
A l’Espace Ti Surya, Kerabsguenn CROZON
Réservations sur https://www.helloasso.com/associations/bija-yoga-crozon/evenements/soiree-kirtan-5-juillet-17h-19h
Plus d’infos Irène 0650380012 .
Espace Ti Surya Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 50 38 00 12
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English :
L’événement KIRTAN Mantras, Musique & Méditation Crozon a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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