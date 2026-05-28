Spectacle dîner cabaret Rives et dérives ty cabaret Crozon
Spectacle dîner cabaret Rives et dérives ty cabaret Crozon samedi 27 juin 2026.
Crozon
Spectacle dîner cabaret Rives et dérives
ty cabaret 5 Rue Charles Lévenèz Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Le 27 Juin , la revue 3rives et dérives3 du cabaret Ty cabaret fera sa toute dernière représentation. Une ultime soirée entre émotion, éclats de rire, musique, plumes et SURPRISES.
Venez vibre une dernière fois cette aventure hors du temps et partager avec nous ce final inoubliable. .
ty cabaret 5 Rue Charles Lévenèz Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 04 49 45 41
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English :
L’événement Spectacle dîner cabaret Rives et dérives Crozon a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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