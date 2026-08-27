Klodin Erb : première exposition personnelle en France Centre culturel suisse Paris Paris

Informations pratiques

Vernissage le 19.09.26 Vernissage à 16h.

Radio Nova invite le public à continuer la soirée au plateau du CCS avec deux concerts. Entrée libre dès 20:00 +

Le Grand Drame investit le Centre culturel suisse comme une scène où le tragique côtoie le burlesque, le sensible se mêle à l’absurde, et ses figures évoluent dans un univers à la fois théâtral, sensuel et profondément vivant. Sous la verrière, Venusinfurs déploie une série de peintures monumentales bordées de cardes textiles. Inspirées autant par les représentations de la naissance de Vénus que par les plafonds baroques romains, ces oeuvres peuplées de corps flottants, enlacés ou suspendus composent une relecture libre et féministe d’une longue tradition picturale. Les points de vue basculent, les échelles se troublent et les figures semblent emportées dans un mouvement continu.

Réalisée à l’occasion de l’exposition, une nouvelle oeuvre vidéo prolonge cet univers. Des êtres mi-humains, mi-animaux, errent dans une suite de rencontres manquées, de souvenirs fragmentés et de mondanités fantomatiques. À travers eux, Klodin Erb poursuit une réflexion sur la mémoire, ses déformations avec l’avancée de l’âge et les fictions que nous élaborons pour donner forme à nos vies.

Avec Le Grand Drame, la peinture profondément coloriste et gestuelle, empreinte de moments surréalistes, devient décor, scène et personnage à la fois.

Explorant les émotions, les fantasmes et les grandes questions qui traversent nos existences, Klodin Erb présente sa première exposition personnelle en France. Nourrie par l’histoire de l’art, le théâtre, la mode ou la culture populaire, son oeuvre interroge nos désirs, nos inquiétudes et nos façons d’habiter le monde.

Du samedi 19 septembre 2026 au jeudi 24 décembre 2026 :

samedi, dimanche

de 12h00 à 19h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T15:00:00+02:00

fin : 2026-12-24T20:00:00+01:00

Date(s) : 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Centre culturel suisse Paris 32 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris

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