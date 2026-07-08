Koki Nakano Concertôt Opéra de Limoges Opéra de Limoges Limoges

Informations pratiques

Limoges

Koki Nakano Concertôt Opéra de Limoges

Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-11 19:00:00

fin : 2027-02-11 20:00:00

Date(s) :

2027-02-11

En collaboration avec la Fédération Hiero.

Koki Nakano, compositeur et pianiste japonais, développe une écriture à la croisée des mondes.

Dans ses quatre albums, c’est la maîtrise des mélodies et la richesse des univers qui frappent chaque pièce semble ouvrir un paysage nouveau, pouvant mêler avec une liberté déconcertante piano, soul, électro et new wave. Une musique à la fois intime et expansive, qui fascine autant qu’elle désoriente.

Koki Nakano a joué au Louvre, au Théâtre du Châtelet, au Palais Garnier, au Cadogan Hall à Londres et au Lincoln Center à New York.

Il a développé une relation approfondie entre la danse et la musique et a composé pour des spectacles chorégraphiques, notamment ceux de Damien Jalet.

Durée 1h. .

Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95

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English : Koki Nakano Concertôt Opéra de Limoges

L’événement Koki Nakano Concertôt Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Limoges Métropole