KOLINGA SALLE NOUGARO Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

KOLINGA

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 17.8 – 17.8 – EUR

17.8

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-21 20:30:00

fin : 2027-04-21 21:30:00

Date(s) :

2027-04-21

Kolinga, c’est une énergie En lingala, Kolinga a deux significations aimer et faire le lien , c’est pourquoi le projet réunit un collectif de musiciens qui explorent l’universalité de la musique et les métissages culturels.

Cette énergie enveloppante, incluante et englobante vient faire le lien entre les êtres et entre les mondes et nous emmène aux recoins de notre âme, celle qui se rappelle que nous sommes un. Portée par la musicienne, autrice, compositrice et chanteuse Rébecca M’Boungou, elle vient raconter des récits trop longtemps oubliés ou silenciés, ceux des femmes, ceux des ancêtres qui savaient encore écouter la sagesse que les cycles de la nature et de la vie nous murmurent en permanence.

Kolinga présente son dernier album, dans un savant mélange de musiques actuelles, de jazz et de musiques bantoues. La plume engagée de Rébecca met au-devant de la scène les combats féministes, enfantistes, écologistes et décoloniaux sans jamais les détacher de l’intime. La magie opère quand le groove fait vibrer les cœurs et danser les corps. 17.8 .

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 25 63 12 00 nougaro.billetterie@cseairbus.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Kolinga is %E9nergy. In Lingala, Kolinga has two meanings: %AB to love %BB and %AB to connect %BB, which is why the project brings together a collective of musicians who explore the universality of music and cultural fusion.

L’événement KOLINGA Toulouse a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE