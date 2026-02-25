Kosh H.P.S (Haut potentiel sonore) La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

Kosh H.P.S (Haut potentiel sonore)

Du mercredi 11 au jeudi 12 mars 2026 de 20h30 à 21h40. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Début : 2026-03-11 20:30:00

fin : 2026-03-12 21:40:00

2026-03-11

Kosh, artiste inclassable et maître du beatbox, est diagnostiqué HPS (haut potentiel sonore) dès son plus âge, c’est une boite musicale à lui tout seul qui nous embarque dans une explosion sonore et théâtral inédite!

A travers une série de sketchs déjantés, de situations cocasses et de personnages décalés, Kosh explore avec passion le pouvoir incroyable du son dans notre quotidien… et bien au-delà ! De la création du monde à l’invention de la musique, en passant par les problèmes de couple ou l’histoire du Roi Lion revisité à sa manière, Kosh nous livre son univers au travers de fresques musicales et sonores, une expérience unique où humour, beatbox et folie se rencontrent!



Préparez-vous à découvrir un récit où le son devient une véritable expérience drôle et humaine… l’essayer c’est l’adopter! .

English :

Kosh, unclassifiable artist and beatbox master, was diagnosed with HPS (high potential sound) at an early age. He is a one-man musical box who takes us on an unprecedented explosion of sound and drama!

