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Kosto Quiz à The Roof Vercors The Roof Vercors Salle d’escalade Bourg-de-Péage

mercredi 23 septembre 2026 · The Roof Vercors Salle d'escalade · Bourg-de-Péage

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
The Roof Vercors Salle d'escalade
Adresse
155 Allée des deux Soeurs
Ville
26300 Bourg-de-Péage
Département
Drôme
Tarif

Bourg-de-Péage

Kosto Quiz à The Roof Vercors

The Roof Vercors Salle d’escalade 155 Allée des deux Soeurs Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 18:00:00
fin : 2026-09-23 20:00:00

Date(s) :
2026-09-23

Prêt.e à tester ta culture grimpe… suspendu.e à une barre ?
Mercredi 23 septembre, de 18h à 20h, on mélange neurones et avant-bras. Le principe est simple buzzer en premier.ère pour répondre, sans lâcher la prise.
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The Roof Vercors Salle d’escalade 155 Allée des deux Soeurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 38 22  evenement-vercors@theroof.fr

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English :

Ready to test your climbing skills? Hanging from a bar?
Wednesday, September 23, from 6:00 p.m. to 8:00 p.m., we’ll be putting our brains and forearms to the test. The rules are simple: be the first to buzz in to answer—without letting go of the hold.

L’événement Kosto Quiz à The Roof Vercors Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-08-30 par Valence Romans Tourisme

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