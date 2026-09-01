Marché d’entrepreneuses Les Vénus de Neptune Neptune’s Coffee Bourg-de-Péage

Informations pratiques

Bourg-de-Péage

Marché d’entrepreneuses Les Vénus de Neptune

Neptune’s Coffee Montée de la Maladière Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 17:00:00

fin : 2026-09-18 23:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Le Neptune’s Coffe est heureux de vous présenter la 2ème édition de son marché “Les Vénus de Neptune”, un événement mettant à l’honneur les femmes entrepreneuses, créatrices et artisanes de notre région.

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Neptune’s Coffee Montée de la Maladière Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 78 10 44

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English :

Neptune’s Coffee is pleased to present the 2nd edition of its market, “ Les Vénus de Neptune, an event celebrating the women entrepreneurs, designers, and artisans of our region.

L’événement Marché d’entrepreneuses Les Vénus de Neptune Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-08-27 par Valence Romans Tourisme