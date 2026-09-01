Soirée Dub à The Roof Vercors The Roof Vercors Salle d’escalade Bourg-de-Péage
vendredi 18 septembre 2026 · The Roof Vercors Salle d'escalade · Bourg-de-Péage
Informations pratiques
Bourg-de-Péage
Soirée Dub à The Roof Vercors
The Roof Vercors Salle d’escalade 155 Allée des deux Soeurs Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Avis aux amateur.rice.s de bonnes basses et de vibes positives ! Vendredi 18 septembre, on passe en mode Sound System dans le jardin. Venez chiller, danser et vibrer avec nous !
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The Roof Vercors Salle d’escalade 155 Allée des deux Soeurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 38 22 evenement-vercors@theroof.fr
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English : Soirée Dub à The Roof Vercors
Calling all fans of great bass and positive vibes! On Friday, September 18, we’re switching to Sound System mode in the garden. Come chill, dance, and groove with us!
L’événement Soirée Dub à The Roof Vercors Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-08-29 par Valence Romans Tourisme
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