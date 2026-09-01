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Soirée Dub à The Roof Vercors The Roof Vercors Salle d’escalade Bourg-de-Péage

vendredi 18 septembre 2026 · The Roof Vercors Salle d'escalade · Bourg-de-Péage

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
The Roof Vercors Salle d'escalade
Adresse
155 Allée des deux Soeurs
Ville
26300 Bourg-de-Péage
Département
Drôme
Tarif

Bourg-de-Péage

Soirée Dub à The Roof Vercors

The Roof Vercors Salle d’escalade 155 Allée des deux Soeurs Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Avis aux amateur.rice.s de bonnes basses et de vibes positives ! Vendredi 18 septembre, on passe en mode Sound System dans le jardin. Venez chiller, danser et vibrer avec nous !
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The Roof Vercors Salle d’escalade 155 Allée des deux Soeurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 38 22  evenement-vercors@theroof.fr

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English : Soirée Dub à The Roof Vercors

Calling all fans of great bass and positive vibes! On Friday, September 18, we’re switching to Sound System mode in the garden. Come chill, dance, and groove with us!

L’événement Soirée Dub à The Roof Vercors Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-08-29 par Valence Romans Tourisme

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