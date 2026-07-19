Kourou Fia Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 1er Arrondissement

Kourou Fia

Samedi 17 octobre 2026 à partir de 20h. Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Connu depuis longtemps sur la scène musicale marseillaise et nationale, Kourou Fia est issu d’une grande lignée de griots guinéens, et membre du groupe Ba Cissoko depuis sa création en 1999.

Connu depuis longtemps sur la scène musicale marseillaise et nationale, Kourou Fia est issu d’une grande lignée de griots guinéens, et membre du groupe Ba Cissoko depuis sa création en 1999. Il a collaboré avec des artistes majeurs tels que Ray Lema, Tiken Jah Fakoly, Elvin Jones, Amadou & Mariam, Jean-Philippe Rykiel ou encore Flavia Coelho, affirmant une identité musicale ouverte et profondément ancrée dans le dialogue interculturel.





Avec Cokora, Kourou Fia livre un second album profondément personnel, où la kora devient une parole fluide, affranchie des limites du langage. Porté par une fusion subtile entre musiques africaines, flamenco et jazz, cet opus raconte la transmission, la résilience et le passage d’un héritage ancien vers une expression contemporaine, comme un universel qui changerait de point de vue.







Kourou Fia kora, et Robby Marshalh, saxophone. .

Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A long-standing figure on the Marseille and national music scenes, Kourou Fia comes from a long line of Guinean griots and has been a member of the group Ba Cissoko since its founding in 1999.

L’événement Kourou Fia Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille