Krin duet, musique Orientale Rue Marguerite Allain Faure Trédrez-Locquémeau

Informations pratiques

Trédrez-Locquémeau

Krin duet, musique Orientale

Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 21:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Krin duet Florian Bellec & Soroush Kamalian

Ce projet présente un duo de musique orientale réunissant le kamancheh, le tombak, le daf et le riq. Ces instruments emblématiques transmettent la richesse des traditions musicales du Proche et du Moyen-Orient, où la mélodie et le rythme dialoguent dans une parfaite harmonie. Le programme alterne entre improvisations libres et interprétations de pièces traditionnelles et folkloriques, revisitées avec une sensibilité contemporaine. Chaque performance devient une exploration sonore où la virtuosité rencontre la spontanéité, reflétant l’esprit vivant des musiques d’Orient.

À travers ce voyage musical, le duo invite le public à découvrir des paysages sonores anciens et intemporels, incarnant la mémoire collective et la poésie des cultures orientales. .

Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 83 87 15 25

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English :

L’événement Krin duet, musique Orientale Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose