Krin duet, musique Orientale Rue Marguerite Allain Faure Trédrez-Locquémeau
samedi 22 août 2026 · Rue Marguerite Allain Faure · Trédrez-Locquémeau
Informations pratiques
Trédrez-Locquémeau
Krin duet, musique Orientale
Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 21:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Krin duet Florian Bellec & Soroush Kamalian
Ce projet présente un duo de musique orientale réunissant le kamancheh, le tombak, le daf et le riq. Ces instruments emblématiques transmettent la richesse des traditions musicales du Proche et du Moyen-Orient, où la mélodie et le rythme dialoguent dans une parfaite harmonie. Le programme alterne entre improvisations libres et interprétations de pièces traditionnelles et folkloriques, revisitées avec une sensibilité contemporaine. Chaque performance devient une exploration sonore où la virtuosité rencontre la spontanéité, reflétant l’esprit vivant des musiques d’Orient.
À travers ce voyage musical, le duo invite le public à découvrir des paysages sonores anciens et intemporels, incarnant la mémoire collective et la poésie des cultures orientales. .
Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 83 87 15 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Krin duet, musique Orientale Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
À voir aussi à Trédrez-Locquémeau (Côtes-d'Armor)
- Stage Latido Nativo, rythme signé Trédrez-Locquémeau 19 juillet 2026
- Autotest 80.10 [Ciné bus tour 2026, fanfare, ciné-doc] Trédrez-Locquémeau 21 juillet 2026
- Loucanta samba cançao Kerguerwen Trédrez-Locquémeau 22 juillet 2026
- Jean Denis Moreau [violon solo] Rue Marguerite Allain Faure Trédrez-Locquémeau 23 juillet 2026
- Les Enfants d’Icare, Quattuor qui gratte Rue Marguerite Allain Faur Trédrez-Locquémeau 25 juillet 2026