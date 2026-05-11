Krok’histoire Espace Philippe Auguste Vernon

Vernon

Krok’histoire

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 14:00:00

fin : 2026-06-03 16:00:00

Date(s) :

2026-06-03

Plic ploc plic ploc…

Venez profitez de la magie de la pluie sans parapluie avec une sélection d’histoires contées par Mathilde bien au sec !

À la fin des histoires, un atelier de fabrication de poupées de pluie (Teru teru bozu), vous sera proposé pour vous aider à éloigner la pluie.

Pour les enfants de maternelle et CP. (Enfants à partir de 4 ans)

Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 64 53 06. .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Krok’histoire

L’événement Krok’histoire Vernon a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération