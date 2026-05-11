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Krok’histoire Espace Philippe Auguste Vernon

Krok’histoire Espace Philippe Auguste Vernon mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Espace Philippe Auguste

Adresse : 12 avenue Victor Hugo

Ville : 27200 Vernon

Département : Eure

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Vernon

Krok’histoire

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 14:00:00
fin : 2026-06-03 16:00:00

Date(s) :
2026-06-03

Plic ploc plic ploc…

Venez profitez de la magie de la pluie sans parapluie avec une sélection d’histoires contées par Mathilde bien au sec !
À la fin des histoires, un atelier de fabrication de poupées de pluie (Teru teru bozu), vous sera proposé pour vous aider à éloigner la pluie.

Pour les enfants de maternelle et CP. (Enfants à partir de 4 ans)
Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 64 53 06.   .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie  

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English : Krok’histoire

L’événement Krok’histoire Vernon a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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