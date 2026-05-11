Krok’histoire Espace Philippe Auguste Vernon
Krok’histoire Espace Philippe Auguste Vernon mercredi 3 juin 2026.
Vernon
Krok’histoire
Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 14:00:00
fin : 2026-06-03 16:00:00
Date(s) :
2026-06-03
Plic ploc plic ploc…
Venez profitez de la magie de la pluie sans parapluie avec une sélection d’histoires contées par Mathilde bien au sec !
À la fin des histoires, un atelier de fabrication de poupées de pluie (Teru teru bozu), vous sera proposé pour vous aider à éloigner la pluie.
Pour les enfants de maternelle et CP. (Enfants à partir de 4 ans)
Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 64 53 06. .
Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie
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English : Krok’histoire
L’événement Krok’histoire Vernon a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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