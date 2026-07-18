Krystyna Skarbek Musée départemental de la Résistance en Vercors Vassieux-en-Vercors
samedi 22 août 2026 · Musée départemental de la Résistance en Vercors · Vassieux-en-Vercors
Informations pratiques
Vassieux-en-Vercors
Krystyna Skarbek
Musée départemental de la Résistance en Vercors 40 rue Fourna Vassieux-en-Vercors Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 16:00:00
fin : 2026-08-22 17:30:00
Date(s) :
2026-08-22
Par Jean-Paul Papet
.
Musée départemental de la Résistance en Vercors 40 rue Fourna Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 28 46 musee-resistance-vassieux@ladrome.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
By Jean-Paul Papet
L’événement Krystyna Skarbek Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme
À voir aussi à Vassieux-en-Vercors (Drôme)
- Exposition Se relever Musée départemental de la Résistance en Vercors Vassieux-en-Vercors 18 juillet 2026
- 1945, fin d’une guerre ou fin de plusieurs guerres ? Musée départemental de la Résistance en Vercors Vassieux-en-Vercors 18 juillet 2026
- La bataille des Pas, un autre regard ? Musée départemental de la Résistance en Vercors Vassieux-en-Vercors 18 juillet 2026
- Dictionnaire biographique des maquisards du Vercors Musée départemental de la Résistance en Vercors Vassieux-en-Vercors 19 juillet 2026
- Commémoration du 21 Juillet Vassieux-en-Vercors 21 juillet 2026