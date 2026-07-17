KS6: Small forward, Théâtre du Nord, Lille

Informations pratiques

KS6: Small forward 18 – 20 novembre Théâtre du Nord Nord

Tarif de 1 à 30 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-18T20:30:00+01:00 – 2026-11-18T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-20T19:30:00+01:00 – 2026-11-20T21:00:00+01:00

Texte Nicolai Khalezin

D’après des conversations avec Katsiaryna Snytsina

Conception et mise en scène Natalia Kaliada et Nicolai Khalezin

Avec Katsiaryna Snytsina, DJ Blanka Barbara, Raman Shytsko, Darya Andreyanova, Mikalai Kuprych

Spectacle en anglais surtité en français et en néerlandais

Ballon en main, Katsiaryna Snytsina, star du basket européen, retrace son parcours, des terrains de compétition aux bouleversements politiques qui ont marqué sa vie. En 2020, après avoir dénoncé les résultats truqués de l’élection présidentielle et rendu publique son homosexualité, elle devient la cible du régime de Lukashenko et est forcée à l’exil à Londres.

La scène devient tour à tour un terrain de basket, un plateau TV ou un dancefloor. Au rythme des sons de la DJ Blanka Barbara, les séquences s’enchaînent à une vitesse folle, mêlant récits, gestes sportifs et chorégraphie. Le spectacle avance au tempo d’un match, entre tension, relance et débordement, donnant corps à une parole directe, vivante, drôle et profondément incarnée.

Mis en scène par Nicolai Khalezin et Natalia Kaliada, fondateur·ices du Belarus Free Theatre, collectif lui aussi contraint à l’exil. KS6: Small Forward est un spectacle de combat, un geste artistique et politique fort, comme un avertissement de ce qui peut advenir de nos libertés lorsque l’extrême droite arrive au pouvoir.

Spectacle présenté en coréalisation avec La rose des vents, Scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq dans le cadre du NEXT festival

ACCESSIBILITÉ

► REPRÉSENTATIONS SURTITRÉES ACCESSIBLES AUX PERSONNES SOURDES ET MALENTENDANTES

► GILETS VIBRANTS DISPONIBLES SUR RÉSERVATION

vendredi 20 novembre

Théâtre du Nord Place du Général de Gaulle, Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 14 24 24 http://www.theatredunord.fr https://www.theatredunord.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatredunord.fr/ks6-next »}] LE THÉÂTRE DU NORD : d’hier à aujourd’hui

Le Théâtre du Nord est l’un des 38 Centres Dramatiques Nationaux de France dont la mission de service public s’attache à défendre et à promouvoir un théâtre d’art accessible au plus grand nombre.

Réparti sur deux sites – le bâtiment historique sur la Grand’Place à Lille et L’Idéal dans le quartier du Brun Pain à Tourcoing – le Théâtre du Nord est depuis 2003 associé à une école professionnelle supérieure d’Art dramatique, l’École du Nord.

Le Théâtre du Nord et L’École du Nord sont dirigés depuis le 1er mars 2021 par David Bobée. Artiste engagé, David Bobée déploie un projet basé sur l’égalité. Égalité entre les hommes et les femmes en affirmant une saison paritaire. Égalité entre les individus par une ouverture à la diversité des expressions et des origines des artistes et par une politique d’accessibilité engagée. Égalité entre celles et ceux qui vivent aujourd’hui et celles et ceux qui vivront demain en menant notre activité de manière responsable et durable.

L’édiﬁce sur la Grand’Place de Lille

Tel qu’il se présente aujourd’hui, ce théâtre, dont la façade est inscrite aux Monuments Historiques, est composé de deux bâtiments accolés que deux siècles et demi séparent : la Grand’Garde édiﬁée en 1717 sur la Grand’Place et la salle Roger-Salengro construite au dos de celle-ci en 1989.

La Grand’Garde a vu le jour sous la régence de Philippe d’Orléans ; deux ans à peine après la mort de Louis XIV (en souvenir duquel on trouve un soleil de pierre sculpté au pignon de la façade).

La Grand’Garde abritait le corps de garde royal chargé de surveiller la ville. On peut admirer cet édiﬁce, resté quasiment inchangé, dans un magniﬁque tableau de François Watteau (1750) exposé au musée de l’Hospice Comtesse à Lille.

Le bâtiment de 1989, conçu par l’architecte Bernard Guillaumot, succède au marché couvert Saint Nicolas édiﬁé en 1826 et qui devint, après la première Guerre mondiale, un vaste hall : la salle Roger-Salengro qui doit son nom au célèbre maire de Lille (1890-1936) et ministre de l’Intérieur du gouvernement de Léon Blum.

De 1920 aux années quatre-vingt dix, ce grand espace au cœur de la ville remplit toutes les fonctions possibles: lieu de réunions, de meetings politiques, de sport, de combats de boxe et de coqs, de bals populaires, de spectacles, etc. il sera notamment un haut lieu lillois de la contestation en 1968. Métro (ligne 1) : Station Rihour / Parkings : Grand’Place et Nouveau Siècle / Gare Lille Flandres à 500 m

“Un spectacle qui smash” The Financial Times

Nicolai Khalezin