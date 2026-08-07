Informations pratiques

Priziac

Kunda-Yoga en plein air

Lac du Bel Air Priziac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 09:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-16 2026-08-18 2026-09-04

Venez pratiquer le Kunda-Yoga en plein air, au bord du lac, dans les jardins de particuliers une pratique qui met en synergie le yoga indien et l’art de vivre japonais, portée par Minako Komatsu, professeure de yoga certifiée depuis 18 ans. Ouvert à tous, débutants bienvenus, premier cours offert pour les résident·e·s du Pays du Roi Morvan. .

Lac du Bel Air Priziac 56320 Morbihan Bretagne +33 6 24 31 28 05

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English :

L’événement Kunda-Yoga en plein air Priziac a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan