Kunisada et le monde du théâtre kabuki, Musée du Dessin et de l’Estampe Originale, Gravelines

Kunisada et le monde du théâtre kabuki 25 et 26 avril Musée du Dessin et de l’Estampe Originale Nord

Entrée libre – Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-26T14:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:30:00+02:00

Kunisada (1786-1865) est une figure majeure de la fin de l’Ukiyo-e, un mouvement artistique dont les estampes populaires représentent la vie quotidienne et un monde des plaisirs, au caractère éphémère. L’exposition vous fait découvrir les estampes de Kunisada, spécialiste du théâtre Kabuki. Maquillage élaboré, costumes flamboyants aux motifs contrastés et décors animés contribuent à la performance. Le kabuki aborde les récits héroïques ou tragédies sociales. Kunisada traduit ce spectacle fantastique par des gravures stylisées. Il exalte le mouvement, alliant dessin souple et juxtaposition de motifs géométriques, dans des compositions dynamiques.

Musée du Dessin et de l’Estampe Originale Place Albert Denvers Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 51 81 00 »}]

Exposition d’estampes japonaises Exposition Art

Musée du Dessin et de l’Estampe originale