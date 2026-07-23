Kurt Schwitters. Le chaos-monde. 1918-1948 Musée national Picasso-Paris Paris

Informations pratiques

L’œuvre de l’Allemand Kurt Schwitters (1887-1948) dessine une voie singulière au sein de l’art de la première moitié du XXe siècle, fondée sur l’expérience collective de la destruction de la guerre et la réinvention iconoclaste et plastique propre à la scène allemande radicale des années 1920 et 1930.

Peintre, assembleur, poète, musicien, sculpteur, typographe, rédacteur d’une revue et organisateur d’évènements, cet artiste « hommeorchestre » anarchiste, dont l’œuvre se confond avec la vie, défie les catégories et apparaît irréductible à toute tentative de classification. Schwitters, à l’initiative de collaborations inédites avec Dada et les constructivistes, formulant son propre courant Merz, compte parmi les acteurs essentiels du courant de l’abstraction géométrique, participant à plusieurs manifestations historiques à Paris dans le contexte de l’entredeux-guerres.

Il est l’un de ces créateurs qui, comme son contemporain Pablo Picasso ou d’autres figures de la constellation Dada, ont contribué à redéfinir radicalement les frontières de l’art. Il conçoit ses œuvres à partir de rebuts et détritus transformés en matière « harmonieuse » et développe une Kurt Schwitters beim Vortrag der Ursonate, London, 1944, Merzbau, Kurt Schwitters architecture organique en angles et en creux au sein de sa propre maison, le Merzbau.

Il transpose également la technique du collage dans le domaine de la poésie, invente et performe la prodigieuse Ursonate, sonate de sons primitifs, crée une revue, des slogans typographiques publicitaires, des assemblages, des sculptures…

Le Musée national Picasso-Paris présente, du 6 octobre 2026 au 7 février 2027, l’exposition « Kurt Schwitters. Le chaos-monde. 1918-1948 », une rétrospective majeure d’un artiste à part du mouvement Dada, du constructivisme et de la scène abstraite allemande et qui n’a pas été montré en France, depuis plus de trente ans. Réunissant plus de trois cents œuvres et documents – peintures, sculptures, assemblages, collages, dessins, carnets, photographies, livres et archives – l’exposition propose une immersion dans un univers d’une exceptionnelle richesse formelle et conceptuelle. Elle met également en lumière les échos qui relient l’œuvre de Schwitters à celle de Picasso, notamment dans leur rapport à l’expérimentation, à l’assemblage et à la transformation des matériaux du quotidien.

Du mardi 06 octobre 2026 au dimanche 07 février 2027 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 09h30 à 18h00

payant

De 0 à 16 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-06T12:30:00+02:00

fin : 2027-02-07T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-10-06T09:30:00+02:00_2026-10-06T18:00:00+02:00;2026-10-07T09:30:00+02:00_2026-10-07T18:00:00+02:00;2026-10-08T09:30:00+02:00_2026-10-08T18:00:00+02:00;2026-10-09T09:30:00+02:00_2026-10-09T18:00:00+02:00;2026-10-10T09:30:00+02:00_2026-10-10T18:00:00+02:00;2026-10-11T09:30:00+02:00_2026-10-11T18:00:00+02:00;2026-10-13T09:30:00+02:00_2026-10-13T18:00:00+02:00;2026-10-14T09:30:00+02:00_2026-10-14T18:00:00+02:00;2026-10-15T09:30:00+02:00_2026-10-15T18:00:00+02:00;2026-10-16T09:30:00+02:00_2026-10-16T18:00:00+02:00;2026-10-17T09:30:00+02:00_2026-10-17T18:00:00+02:00;2026-10-18T09:30:00+02:00_2026-10-18T18:00:00+02:00;2026-10-20T09:30:00+02:00_2026-10-20T18:00:00+02:00;2026-10-21T09:30:00+02:00_2026-10-21T18:00:00+02:00;2026-10-22T09:30:00+02:00_2026-10-22T18:00:00+02:00;2026-10-23T09:30:00+02:00_2026-10-23T18:00:00+02:00;2026-10-24T09:30:00+02:00_2026-10-24T18:00:00+02:00;2026-10-25T09:30:00+02:00_2026-10-25T18:00:00+02:00;2026-10-27T09:30:00+02:00_2026-10-27T18:00:00+02:00;2026-10-28T09:30:00+02:00_2026-10-28T18:00:00+02:00;2026-10-29T09:30:00+02:00_2026-10-29T18:00:00+02:00;2026-10-30T09:30:00+02:00_2026-10-30T18:00:00+02:00;2026-10-31T09:30:00+02:00_2026-10-31T18:00:00+02:00;2026-11-01T09:30:00+02:00_2026-11-01T18:00:00+02:00;2026-11-03T09:30:00+02:00_2026-11-03T18:00:00+02:00;2026-11-04T09:30:00+02:00_2026-11-04T18:00:00+02:00;2026-11-05T09:30:00+02:00_2026-11-05T18:00:00+02:00;2026-11-06T09:30:00+02:00_2026-11-06T18:00:00+02:00;2026-11-07T09:30:00+02:00_2026-11-07T18:00:00+02:00;2026-11-08T09:30:00+02:00_2026-11-08T18:00:00+02:00;2026-11-10T09:30:00+02:00_2026-11-10T18:00:00+02:00;2026-11-11T09:30:00+02:00_2026-11-11T18:00:00+02:00;2026-11-12T09:30:00+02:00_2026-11-12T18:00:00+02:00;2026-11-13T09:30:00+02:00_2026-11-13T18:00:00+02:00;2026-11-14T09:30:00+02:00_2026-11-14T18:00:00+02:00;2026-11-15T09:30:00+02:00_2026-11-15T18:00:00+02:00;2026-11-17T09:30:00+02:00_2026-11-17T18:00:00+02:00;2026-11-18T09:30:00+02:00_2026-11-18T18:00:00+02:00;2026-11-19T09:30:00+02:00_2026-11-19T18:00:00+02:00;2026-11-20T09:30:00+02:00_2026-11-20T18:00:00+02:00;2026-11-21T09:30:00+02:00_2026-11-21T18:00:00+02:00;2026-11-22T09:30:00+02:00_2026-11-22T18:00:00+02:00;2026-11-24T09:30:00+02:00_2026-11-24T18:00:00+02:00;2026-11-25T09:30:00+02:00_2026-11-25T18:00:00+02:00;2026-11-26T09:30:00+02:00_2026-11-26T18:00:00+02:00;2026-11-27T09:30:00+02:00_2026-11-27T18:00:00+02:00;2026-11-28T09:30:00+02:00_2026-11-28T18:00:00+02:00;2026-11-29T09:30:00+02:00_2026-11-29T18:00:00+02:00;2026-12-01T09:30:00+02:00_2026-12-01T18:00:00+02:00;2026-12-02T09:30:00+02:00_2026-12-02T18:00:00+02:00;2026-12-03T09:30:00+02:00_2026-12-03T18:00:00+02:00;2026-12-04T09:30:00+02:00_2026-12-04T18:00:00+02:00;2026-12-05T09:30:00+02:00_2026-12-05T18:00:00+02:00;2026-12-06T09:30:00+02:00_2026-12-06T18:00:00+02:00;2026-12-08T09:30:00+02:00_2026-12-08T18:00:00+02:00;2026-12-09T09:30:00+02:00_2026-12-09T18:00:00+02:00;2026-12-10T09:30:00+02:00_2026-12-10T18:00:00+02:00;2026-12-11T09:30:00+02:00_2026-12-11T18:00:00+02:00;2026-12-12T09:30:00+02:00_2026-12-12T18:00:00+02:00;2026-12-13T09:30:00+02:00_2026-12-13T18:00:00+02:00;2026-12-15T09:30:00+02:00_2026-12-15T18:00:00+02:00;2026-12-16T09:30:00+02:00_2026-12-16T18:00:00+02:00;2026-12-17T09:30:00+02:00_2026-12-17T18:00:00+02:00;2026-12-18T09:30:00+02:00_2026-12-18T18:00:00+02:00;2026-12-19T09:30:00+02:00_2026-12-19T18:00:00+02:00;2026-12-20T09:30:00+02:00_2026-12-20T18:00:00+02:00;2026-12-22T09:30:00+02:00_2026-12-22T18:00:00+02:00;2026-12-23T09:30:00+02:00_2026-12-23T18:00:00+02:00;2026-12-24T09:30:00+02:00_2026-12-24T18:00:00+02:00;2026-12-25T09:30:00+02:00_2026-12-25T18:00:00+02:00;2026-12-26T09:30:00+02:00_2026-12-26T18:00:00+02:00;2026-12-27T09:30:00+02:00_2026-12-27T18:00:00+02:00;2026-12-29T09:30:00+02:00_2026-12-29T18:00:00+02:00;2026-12-30T09:30:00+02:00_2026-12-30T18:00:00+02:00;2026-12-31T09:30:00+02:00_2026-12-31T18:00:00+02:00;2027-01-01T09:30:00+02:00_2027-01-01T18:00:00+02:00;2027-01-02T09:30:00+02:00_2027-01-02T18:00:00+02:00;2027-01-03T09:30:00+02:00_2027-01-03T18:00:00+02:00;2027-01-05T09:30:00+02:00_2027-01-05T18:00:00+02:00;2027-01-06T09:30:00+02:00_2027-01-06T18:00:00+02:00;2027-01-07T09:30:00+02:00_2027-01-07T18:00:00+02:00;2027-01-08T09:30:00+02:00_2027-01-08T18:00:00+02:00;2027-01-09T09:30:00+02:00_2027-01-09T18:00:00+02:00;2027-01-10T09:30:00+02:00_2027-01-10T18:00:00+02:00;2027-01-12T09:30:00+02:00_2027-01-12T18:00:00+02:00;2027-01-13T09:30:00+02:00_2027-01-13T18:00:00+02:00;2027-01-14T09:30:00+02:00_2027-01-14T18:00:00+02:00;2027-01-15T09:30:00+02:00_2027-01-15T18:00:00+02:00;2027-01-16T09:30:00+02:00_2027-01-16T18:00:00+02:00;2027-01-17T09:30:00+02:00_2027-01-17T18:00:00+02:00;2027-01-19T09:30:00+02:00_2027-01-19T18:00:00+02:00;2027-01-20T09:30:00+02:00_2027-01-20T18:00:00+02:00;2027-01-21T09:30:00+02:00_2027-01-21T18:00:00+02:00;2027-01-22T09:30:00+02:00_2027-01-22T18:00:00+02:00;2027-01-23T09:30:00+02:00_2027-01-23T18:00:00+02:00;2027-01-24T09:30:00+02:00_2027-01-24T18:00:00+02:00;2027-01-26T09:30:00+02:00_2027-01-26T18:00:00+02:00;2027-01-27T09:30:00+02:00_2027-01-27T18:00:00+02:00;2027-01-28T09:30:00+02:00_2027-01-28T18:00:00+02:00;2027-01-29T09:30:00+02:00_2027-01-29T18:00:00+02:00;2027-01-30T09:30:00+02:00_2027-01-30T18:00:00+02:00;2027-01-31T09:30:00+02:00_2027-01-31T18:00:00+02:00;2027-02-02T09:30:00+02:00_2027-02-02T18:00:00+02:00;2027-02-03T09:30:00+02:00_2027-02-03T18:00:00+02:00;2027-02-04T09:30:00+02:00_2027-02-04T18:00:00+02:00;2027-02-05T09:30:00+02:00_2027-02-05T18:00:00+02:00;2027-02-06T09:30:00+02:00_2027-02-06T18:00:00+02:00;2027-02-07T09:30:00+02:00_2027-02-07T18:00:00+02:00

Musée national Picasso-Paris 5, rue de Thorigny 75003 Paris



Afficher la carte du lieu Musée national Picasso-Paris et trouvez le meilleur itinéraire

