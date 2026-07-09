Kwi’j (qu’ouïs-je ?), une expérience musicale à ne pas manquer cet été ! Le Funambule Montmartre Paris

Informations pratiques

Kwi’j (Qu’ouïs-je ?) – à partir de 1 an

Un drôle de collectionneur donne vie aux bruits cachés de notre quotidien. Il les enregistre, les trie, les classe et surtout il les écoute. Il les manipule et les apprivoise comme autant d’animaux étranges de notre quotidien.

« Un régal pour les yeux et les oreilles, pour les plus jeunes et leurs parents. Le décor et les accessoires du collectionneur sont très ingénieux et au service d’une belle histoire, bravo ! »

Entrez dans le drôle d’univers d’un drôle de bonhomme qui ne vit que pour écouter ces sons que bien souvent nous n’entendons même plus.

Du jeudi 09 juillet 2026 au dimanche 30 août 2026 :

payant

Tout public. A partir de 1 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-09T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-31T01:59:59+02:00

Date(s) :

Le Funambule Montmartre 53 rue des Saules 75018 Paris

Métro -> 12 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)

Bus -> 4080 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)

Vélib -> Francoeur – Marcadet (43.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.funambule-montmartre.com/kwij +33142238883 billetterie@funambule-monmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/



Afficher la carte du lieu Le Funambule Montmartre et trouvez le meilleur itinéraire

