Atelier créatif à la Maison associative et citoyenne du 14e Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 14e arrondissement PARIS

samedi 11 juillet 2026 · Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 14e arrondissement · PARIS

Informations pratiques

Participez à un atelier créatif gratuit le samedi 11 juillet de 10h30 à 12h30 à la Maison associative et citoyenne du 14e au 76 rue Daguerre.

Ouvert à toutes et à tous, cet atelier propose de réaliser des guirlandes en papier et en tissu afin de décorer la MVAC14. Les participant·es repartiront avec leur propre création !

La Maison de la vie associative et citoyenne du 14e vous invite à un atelier créatif en collaboration avec la Ressourcerie Créative.

Le samedi 11 juillet 2026

de 10h30 à 12h30

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-11T13:30:00+02:00

fin : 2026-07-11T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-11T10:30:00+02:00_2026-07-11T12:30:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 14e arrondissement 76 rue Daguerre 75014 PARIS

https://shorturl.at/GFgcz maison.asso.14@paris.fr https://www.facebook.com/MDA14PARIS https://www.facebook.com/MDA14PARIS



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