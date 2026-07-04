Atelier créatif à la Maison associative et citoyenne du 14e Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 14e arrondissement PARIS
samedi 11 juillet 2026 · Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 14e arrondissement · PARIS
Informations pratiques
Participez à un atelier créatif gratuit le samedi 11 juillet de 10h30 à 12h30 à la Maison associative et citoyenne du 14e au 76 rue Daguerre.
Ouvert à toutes et à tous, cet atelier propose de réaliser des guirlandes en papier et en tissu afin de décorer la MVAC14. Les participant·es repartiront avec leur propre création !
La Maison de la vie associative et citoyenne du 14e vous invite à un atelier créatif en collaboration avec la Ressourcerie Créative.
Le samedi 11 juillet 2026
de 10h30 à 12h30
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-11T13:30:00+02:00
fin : 2026-07-11T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-11T10:30:00+02:00_2026-07-11T12:30:00+02:00
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 14e arrondissement 76 rue Daguerre 75014 PARIS
https://shorturl.at/GFgcz maison.asso.14@paris.fr https://www.facebook.com/MDA14PARIS https://www.facebook.com/MDA14PARIS
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