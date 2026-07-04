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Atelier créatif à la Maison associative et citoyenne du 14e Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 14e arrondissement PARIS

samedi 11 juillet 2026 · Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 14e arrondissement · PARIS

Atelier créatif à la Maison associative et citoyenne du 14e Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 14e arrondissement PARIS

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Lieu
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 14e arrondissement
Adresse
76 rue Daguerre
Ville
75014 PARIS
Département
Paris
Tarif
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Participez à un atelier créatif gratuit le samedi 11 juillet de 10h30 à 12h30 à la Maison associative et citoyenne du 14e au 76 rue Daguerre.

Ouvert à toutes et à tous, cet atelier propose de réaliser des guirlandes en papier et en tissu afin de décorer la MVAC14. Les participant·es repartiront avec leur propre création !

La Maison de la vie associative et citoyenne du 14e vous invite à un atelier créatif en collaboration avec la Ressourcerie Créative.
Le samedi 11 juillet 2026
de 10h30 à 12h30
gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-11T13:30:00+02:00
fin : 2026-07-11T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-11T10:30:00+02:00_2026-07-11T12:30:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 14e arrondissement 76 rue Daguerre  75014 PARIS
https://shorturl.at/GFgcz maison.asso.14@paris.fr https://www.facebook.com/MDA14PARIS https://www.facebook.com/MDA14PARIS


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