La bibliothèque Maryse Condé hors les murs – été 2026 Square Toussaint Louverture PARIS

Les albums et les jeux sortent prendre l’air au parc ! Retrouvez-nous tous les samedis matins au Parc Toussaint Louverture de 10h à 12h, du 11 juillet au 29 août 2026

(possibilité d’annulation en cas d’intempéries)

C’est l’été ! Les bibliothécaires vous invitent au par Toussaint Louverture tous les samedis matins pour une séance de lectures et de jeux.

Du samedi 11 juillet 2026 au samedi 29 août 2026 :

samedi

de 10h00 à 12h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-11T13:00:00+02:00

fin : 2026-08-29T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-11T10:00:00+02:00_2026-07-11T12:00:00+02:00;2026-07-18T10:00:00+02:00_2026-07-18T12:00:00+02:00;2026-07-25T10:00:00+02:00_2026-07-25T12:00:00+02:00;2026-08-01T10:00:00+02:00_2026-08-01T12:00:00+02:00;2026-08-08T10:00:00+02:00_2026-08-08T12:00:00+02:00;2026-08-15T10:00:00+02:00_2026-08-15T12:00:00+02:00;2026-08-22T10:00:00+02:00_2026-08-22T12:00:00+02:00;2026-08-29T10:00:00+02:00_2026-08-29T12:00:00+02:00

Square Toussaint Louverture 47 rue des Cendriers 75020 PARIS

+33146361779 bibliotheque.maryse-conde@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMaryseConde/ https://www.facebook.com/BibliothequeMaryseConde/



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