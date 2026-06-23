Kyle Eastwood Quintet New Morning Paris

Kyle est de cette nouvelle génération qui réinvente le genre en respectant ses maîtres, repoussant toujours plus loin les frontières de son univers dans la quête d’une tradition à la fois revendiquée et renouvelée. Prodigue inventif d’un jeu élégant et raffiné au son chaud et profond, allant droit à l’essentiel, il explore inlassablement les possibilités de la basse, magique instrument à la fois mélodique et rythmique.

Contrebassiste et bassiste de renommée internationale, Kyle Eastwood défend un jazz à la fois traditionnel, mélodique et subtilement lyrique. Après avoir brièvement fréquenté les plateaux de cinéma, il se consacre dès l’adolescence à la scène musicale et confirme sa carrière de jazzman avec une dizaine d’albums à son actif. Son amour du cinéma ne l’a toutefois jamais quitté : il signe plusieurs musiques de films pour son père, Clint Eastwood, dont Mystic River et Million Dollar Baby.

Avec Eastwood by Eastwood, il revisite les bandes originales de la filmographie légendaire du réalisateur, brillamment arrangées par son quintet. Entre jazz, classique et cinéma, ce road-movie musical célèbre une double passion familiale. De John Williams à Ennio Morricone, en passant par les compositions originales de Clint lui-même, le concert alterne chefs-d’oeuvre emblématiques et redécouvertes de mélodies plus confidentielles, ponctuées d’anecdotes intimes sur leur lien artistique. Un spectacle élégant et touchant, à la croisée des arts.

Bassiste et contrebassiste, le fils de Clint Eastwood tient de son père la passion absolue du jazz et le talent inné de la partager.

Le vendredi 03 juillet 2026

de 19h30 à 22h00

payant Prix Normal : 32 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-03T22:30:00+02:00

fin : 2026-07-04T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-03T19:30:00+02:00_2026-07-03T22:00:00+02:00

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris



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