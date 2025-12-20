KYLESA – KYLESA MARS RED SKY MONKEY3 – LA LAITERIE Strasbourg

KYLESA – KYLESA MARS RED SKY MONKEY3 Début : 2026-06-13 à 19:00. Tarif : – euros.

Heavy Métal Psychedelic Rock StonerOuverture des portes: 19h00 / début: 19h30Une soirée dédiée au stoner metal psychédélique avec le retour du groupe culte américain Kylesa, dont l’ampleur sonore et la puissance brute ont fasciné les auditeurs pendant 15 ans avant leur séparation en 2015. Seront également présents Mars Red Sky, figure de proue de la scène stoner psychédélique française, et le groupe suisse Monkey3, qui vous invitent à un voyage interstellaire ponctué de breaks progressifs, de grooves hypnotiques et de riffs colossaux. Enfin, la présentation live de leur collaboration musicale, Monkeys on Mars, promet un véritable périple interstellaire !

LA LAITERIE 17,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67