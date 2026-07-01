L.E.J Mutzig
jeudi 29 octobre 2026 · Mutzig
Informations pratiques
Mutzig
L.E.J
16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-10-29 20:30:00
fin : 2026-10-29
Date(s) :
2026-10-29
Amies d’enfance passionnées de musique, Lucie, Elisa et Juliette ont, depuis 2015, enchaîné les tournées à guichets fermés, raflé une Victoire de la Musique (Révélation Scène) en 2017, rempli 6 Olympia, et marqué les esprits avec leurs harmonies vocales, leur violoncelle et leur complicité unique.
Après 10 ans à repousser les limites entre musique classique, pop, rap et électro, les L.E.J ont décidé de marquer le coup avec une tournée dans toute la France.
Préparez-vous à un événement à leur image puissant, généreux, et un peu barré… mais toujours d’une précision redoutable !
Cette tournée, c’est la suite logique. C’est l’heure. Soyez-là. .
16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 12 20
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English :
L’événement L.E.J Mutzig a été mis à jour le 2026-07-13 par Le Dôme de Mutzig
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