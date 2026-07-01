Informations pratiques

Mutzig

L.E.J

16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-10-29 20:30:00

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-10-29

Amies d’enfance passionnées de musique, Lucie, Elisa et Juliette ont, depuis 2015, enchaîné les tournées à guichets fermés, raflé une Victoire de la Musique (Révélation Scène) en 2017, rempli 6 Olympia, et marqué les esprits avec leurs harmonies vocales, leur violoncelle et leur complicité unique.

Après 10 ans à repousser les limites entre musique classique, pop, rap et électro, les L.E.J ont décidé de marquer le coup avec une tournée dans toute la France.

Préparez-vous à un événement à leur image puissant, généreux, et un peu barré… mais toujours d’une précision redoutable !

Cette tournée, c’est la suite logique. C’est l’heure. Soyez-là. .

16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 12 20

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English :

L’événement L.E.J Mutzig a été mis à jour le 2026-07-13 par Le Dôme de Mutzig