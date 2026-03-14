L’ Envers des fripes : Rencontre avec Emmanuelle Durand et Marie Castagné Médiathèque de la Canopée Paris

L’occasion d’évoquer les multiples vies des fripes de Paris à Beyrouth, de Bruxelles à Dubaï et d’appréhender les enjeux sociaux, économiques, moraux et symboliques des vêtements de seconde main.

En présence d’interprètes LSF, accessible aux personnes sourdes et malentendantes.

Entrée gratuite, tous publics, réservation obligatoire

La médiathèque vous invite à une rencontre en présence de l’anthropologue Emmanuelle Durand, autrice de l’ouvrage L’Envers des fripes (éditions Premier Parallèle) et de Marie Castagné, co-présidente du Réseau National des Ressourceries et Recycleries.

Le samedi 06 juin 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T15:00:00+02:00_2026-06-06T17:00:00+02:00

Médiathèque de la Canopée 10 passage de la Canopée 75001 Paris

+33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee



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