La 6000D by Dare2B La 6D Foulée Plagne Bellecôte La Plagne Tarentaise
vendredi 31 juillet 2026 · Plagne Bellecôte · La Plagne Tarentaise
Informations pratiques
La Plagne Tarentaise
La 6000D by Dare2B La 6D Foulée
Plagne Bellecôte Place de l’Ours La Plagne Tarentaise Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 09:15:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Un départ et une arrivée à Plagne Bellecôte, ce Trail de 5km et 250 m (D+), vous partirez en direction de la montée pour rejoindre le Dou du Praz puis la fruitière et direction Belle Plagne pour ensuite redescendre sur de Plagne Bellecote à l’arrivée.
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Plagne Bellecôte Place de l’Ours La Plagne Tarentaise 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 09 20 15
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English : The 6000D by Dare2B La 6D Foulée
Starting and finishing in Plagne Bellecôte, this 5km trail with 250 m of elevation gain (D+) takes you uphill towards the Dou du Praz, then on to the dairy, before heading towards Belle Plagne and finally back down to Plagne Bellecôte for the finish.
L’événement La 6000D by Dare2B La 6D Foulée La Plagne Tarentaise a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme de la Grande Plagne
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