La 6000D by Dare2B La 6D Lacs Plagne Bellecôte La Plagne Tarentaise

Informations pratiques

La Plagne Tarentaise

La 6000D by Dare2B La 6D Lacs

Plagne Bellecôte Place de l’Ours La Plagne Tarentaise Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 08:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Un départ et une arrivée à Plagne Bellecôte, ce Trail de 30km qui compte 1500 m (D+) est moins engagé que la 6000D mais avec un parcours tout aussi beau et remarquable.

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Plagne Bellecôte Place de l’Ours La Plagne Tarentaise 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 09 20 15

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English : The 6000D by Dare2B La 6D Lacs

Starting and finishing in Plagne Bellecôte, this 30km trail run, with 1,500 metres of elevation gain (D+), is less challenging than the 6000D but offers an equally beautiful and remarkable route.

L’événement La 6000D by Dare2B La 6D Lacs La Plagne Tarentaise a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme de la Grande Plagne