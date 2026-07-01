La 6000D by Dare2B La 6D Lacs Plagne Bellecôte La Plagne Tarentaise
vendredi 31 juillet 2026 · Plagne Bellecôte · La Plagne Tarentaise
Informations pratiques
La Plagne Tarentaise
La 6000D by Dare2B La 6D Lacs
Plagne Bellecôte Place de l’Ours La Plagne Tarentaise Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 08:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Un départ et une arrivée à Plagne Bellecôte, ce Trail de 30km qui compte 1500 m (D+) est moins engagé que la 6000D mais avec un parcours tout aussi beau et remarquable.
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Plagne Bellecôte Place de l’Ours La Plagne Tarentaise 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 09 20 15
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English : The 6000D by Dare2B La 6D Lacs
Starting and finishing in Plagne Bellecôte, this 30km trail run, with 1,500 metres of elevation gain (D+), is less challenging than the 6000D but offers an equally beautiful and remarkable route.
L’événement La 6000D by Dare2B La 6D Lacs La Plagne Tarentaise a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme de la Grande Plagne
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