La Bajon – Zen, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

La Bajon – Zen Samedi 13 mars 2027, 20h00 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 34€ ; Cat. Or : 48€ ; Cat. 1 : 40€ / 37€ ; Cat. 2 : 37€ / 34€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-13T20:00:00+01:00 – 2027-03-13T21:30:00+01:00

Fin : 2027-03-13T20:00:00+01:00 – 2027-03-13T21:30:00+01:00

La nouvelle Bajon est arrivée et elle est à découvrir au Pin Galant !

« Dites-donc ! Avec ce qu’il se passe en ce moment vous devez avoir du boulot les humoristes ! » Cette phrase, La Bajon l’entend tous les jours.

Être humoriste dans le monde actuel avec interdiction d’en rire, c’est comme enfermer un diabétique dans une confiserie. Mais comment faire une blague sans avoir sur le dos les féministes, les masculinistes, les wokistes, les religieux, les conspirationnistes, les parapentistes… ? La Bajon s’en fout, elle a le dos assez large pour tous les accueillir. Faire des vannes est devenu un sport extrême, et elle vous invite à faire le grand saut

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/187/le_pin_galant/la_bajon »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

La nouvelle Bajon est arrivée et elle est à découvrir au Pin Galant ! La Bajon Humour