Informations pratiques

Loctudy

La balade des ateliers

2 Rue de Langoz Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18

Balade artistique en Galerie et dans 6 lieux de la

commune. Les lieux seront accessibles de 11 à 18h.

Peinture-Pastels-Collages-Photo- Sculpture- Céramique .

2 Rue de Langoz Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 6 32 02 75 32

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English :

L’événement La balade des ateliers Loctudy a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Destination Pays Bigouden