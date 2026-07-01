AGENDA · Loctudy
La balade des ateliers Loctudy
samedi 18 juillet 2026 · Loctudy
Informations pratiques
Loctudy
La balade des ateliers
2 Rue de Langoz Loctudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-18
Balade artistique en Galerie et dans 6 lieux de la
commune. Les lieux seront accessibles de 11 à 18h.
Peinture-Pastels-Collages-Photo- Sculpture- Céramique .
2 Rue de Langoz Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 6 32 02 75 32
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English :
L’événement La balade des ateliers Loctudy a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Destination Pays Bigouden
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