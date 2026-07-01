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AGENDA · Loctudy

La balade des ateliers Loctudy

samedi 18 juillet 2026 · Loctudy

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Adresse
2 Rue de Langoz
Ville
29750 Loctudy
Département
Finistère
Tarif

Loctudy

La balade des ateliers

2 Rue de Langoz Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-18

Balade artistique en Galerie et dans 6 lieux de la
commune. Les lieux seront accessibles de 11 à 18h.
Peinture-Pastels-Collages-Photo- Sculpture- Céramique   .

2 Rue de Langoz Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 6 32 02 75 32 

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English :

L’événement La balade des ateliers Loctudy a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Destination Pays Bigouden

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