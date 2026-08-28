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AGENDA · Pont-à-Mousson

La Balade Duroc Historique 7è édition Pont-à-Mousson

samedi 24 octobre 2026 · Pont-à-Mousson

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
08:45:00
Adresse
Place Duroc
Ville
54700 Pont-à-Mousson
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
150 Tarif de base plein tarif

Pont-à-Mousson

La Balade Duroc Historique 7è édition

Place Duroc Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
150
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-24 08:45:00
fin : 2026-10-24

Date(s) :
2026-10-24

La Balade Historique Duroc est de retour pour sa 7è édition !

Comme toujours convivialité, belles mécaniques, rencontres et solidarité seront au rendez-vous.

Véhicule de plus de 20 ans et véhicules de prestige

Au profit des associations sportives
Inscriptions et renseignements sur le groupe Facebook BALADE DUROC HISTORIQUETout public
150  .

Place Duroc Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Duroc Historic Drive is back for its 7%E8 %E9th edition!

As always, the event will be all about camaraderie, beautiful classic cars, meeting new people, and community spirit.

Vehicles over 20 years old and luxury cars

Proceeds benefit sports organizations
Registration and information on the Facebook group BALADE DUROC HISTORIQUE

L’événement La Balade Duroc Historique 7è édition Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-08-28 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON

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