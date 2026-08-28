Informations pratiques

Pont-à-Mousson

La Balade Duroc Historique 7è édition

Place Duroc Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

150

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-24 08:45:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

La Balade Historique Duroc est de retour pour sa 7è édition !

Comme toujours convivialité, belles mécaniques, rencontres et solidarité seront au rendez-vous.

Véhicule de plus de 20 ans et véhicules de prestige

Au profit des associations sportives

Inscriptions et renseignements sur le groupe Facebook BALADE DUROC HISTORIQUETout public

150 .

Place Duroc Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Duroc Historic Drive is back for its 7%E8 %E9th edition!

As always, the event will be all about camaraderie, beautiful classic cars, meeting new people, and community spirit.

Vehicles over 20 years old and luxury cars

Proceeds benefit sports organizations

Registration and information on the Facebook group BALADE DUROC HISTORIQUE

L’événement La Balade Duroc Historique 7è édition Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-08-28 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON