La Balade Duroc Historique 7è édition Pont-à-Mousson
samedi 24 octobre 2026 · Pont-à-Mousson
Informations pratiques
Pont-à-Mousson
La Balade Duroc Historique 7è édition
Place Duroc Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
150
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-24 08:45:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
La Balade Historique Duroc est de retour pour sa 7è édition !
Comme toujours convivialité, belles mécaniques, rencontres et solidarité seront au rendez-vous.
Véhicule de plus de 20 ans et véhicules de prestige
Au profit des associations sportives
Inscriptions et renseignements sur le groupe Facebook BALADE DUROC HISTORIQUETout public
150 .
Place Duroc Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Duroc Historic Drive is back for its 7%E8 %E9th edition!
As always, the event will be all about camaraderie, beautiful classic cars, meeting new people, and community spirit.
Vehicles over 20 years old and luxury cars
Proceeds benefit sports organizations
Registration and information on the Facebook group BALADE DUROC HISTORIQUE
L’événement La Balade Duroc Historique 7è édition Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-08-28 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON
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