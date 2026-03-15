La balade printanière, marché de créateurs à Martigues Place Jean Jaurès Martigues

Martigues

La balade printanière, marché de créateurs à Martigues

Samedi 6 juin 2026 de 11h à 19h. Place Jean Jaurès Centre ville de Ferrières Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 11:00:00

fin : 2026-06-06 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Découvrez des artisans, créateurs et exposants sur la place Jean Jaurès, la rue Jean Roque et le quai Maurice Tessé à Ferrières.

Célébrez le printemps lors de cette balade printanière, une foire dédiée à l’artisanat, au bien-être et aux créations uniques !

Un événement organisé par l’association des commerçants Les vitrines Martégales en partenariat avec l’association Créaevent. .

Place Jean Jaurès Centre ville de Ferrières Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 44 34 66 animcv@ville-martigues.fr

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English :

Discover craftspeople, designers and exhibitors in Place Jean Jaurès, Rue Jean Roque and Quai Maurice Tessé in Ferrières.

L’événement La balade printanière, marché de créateurs à Martigues Martigues a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de Martigues