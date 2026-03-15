La balade printanière, marché de créateurs à Martigues Place Jean Jaurès Martigues
La balade printanière, marché de créateurs à Martigues Place Jean Jaurès Martigues samedi 6 juin 2026.
Martigues
La balade printanière, marché de créateurs à Martigues
Samedi 6 juin 2026 de 11h à 19h. Place Jean Jaurès Centre ville de Ferrières Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 11:00:00
fin : 2026-06-06 19:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Découvrez des artisans, créateurs et exposants sur la place Jean Jaurès, la rue Jean Roque et le quai Maurice Tessé à Ferrières.
Célébrez le printemps lors de cette balade printanière, une foire dédiée à l’artisanat, au bien-être et aux créations uniques !
Un événement organisé par l’association des commerçants Les vitrines Martégales en partenariat avec l’association Créaevent. .
Place Jean Jaurès Centre ville de Ferrières Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 44 34 66 animcv@ville-martigues.fr
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English :
Discover craftspeople, designers and exhibitors in Place Jean Jaurès, Rue Jean Roque and Quai Maurice Tessé in Ferrières.
L’événement La balade printanière, marché de créateurs à Martigues Martigues a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de Martigues
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