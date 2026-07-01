La Banque de France de Rodez vous ouvre ses portes, Banque de France – Rodez, Rodez

Informations pratiques

La Banque de France de Rodez vous ouvre ses portes 18 et 19 septembre Banque de France – Rodez Aveyron

Gratuit. Visite groupée, durée de la visite : 1h environ. Sur réservation (ouverture des inscriptions prochainement).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez découvrir les missions de la Banque de France, échanger avec ses experts et participer à un atelier pour apprendre à reconnaître les vrais billets.

La visite sera également l’occasion de visionner une vidéo consacrée aux réserves d’or et de mieux comprendre les coulisses de cette institution.

Banque de France – Rodez 9, Bd Belle Isle, 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie 3414 https://www.banque-france.fr [{« type »: « phone », « value »: « -« }, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/ensemble-dialoguons-visite-banque-de-france-rodez-18-19092026 »}] Installée dans de nouveaux locaux depuis le mois de novembre 2025, la Banque de France de Rodez vous propose de venir découvrir son histoire, ses missions, de participer à un atelier pour savoir reconnaître un vrai billet, visionner un film sur les réserves d’or etc… Accès PMR, landaus et poussettes non autorisés à l’intérieur du bâtiment

Venez découvrir les missions de la Banque de France, dialoguer avec nos experts, participer à un atelier pour apprendre à reconnaître les vrais billets, visionner une vidéo sur les réserves d’or…