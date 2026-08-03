UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Béziers

LA BASILIQUE SAINT APHRODISE JEP 2026 Béziers

samedi 19 septembre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Place Saint Aphrodise
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

LA BASILIQUE SAINT APHRODISE JEP 2026

Place Saint Aphrodise Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Visites libres ou guidées de la basilique Saint Aphrodise, ses deux nefs, son baldaquin et sa crypte, bâtie sur le tombeau du saint patron de Béziers. Concert le 20/09 à 17h.
Construite au-dessus de la grotte qui abrite le tombeau de saint Aphrodise, évangélisateur, saint patron et premier évêque de Béziers, la basilique ouvre exceptionnellement ses portes. Venez découvrir ses deux nefs, son baldaquin et sa crypte.
Concert du Chœur de Béziers Plaisir le dimanche à 17h.   .

Place Saint Aphrodise Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 63 

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English : LA BASILIQUE SAINT APHRODISE JEP 2026

Self-guided or guided tours of the Basilica of Saint Aphrodise, featuring its two naves, its baldachin, and its crypt, built over the tomb of Béziers’ patron saint. Concert on September 20 at 5:00 p.m.

L’événement LA BASILIQUE SAINT APHRODISE JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-03 par 34 ADT34

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