LA BASILIQUE SAINT APHRODISE JEP 2026 Béziers
samedi 19 septembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
LA BASILIQUE SAINT APHRODISE JEP 2026
Place Saint Aphrodise Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visites libres ou guidées de la basilique Saint Aphrodise, ses deux nefs, son baldaquin et sa crypte, bâtie sur le tombeau du saint patron de Béziers. Concert le 20/09 à 17h.
Construite au-dessus de la grotte qui abrite le tombeau de saint Aphrodise, évangélisateur, saint patron et premier évêque de Béziers, la basilique ouvre exceptionnellement ses portes. Venez découvrir ses deux nefs, son baldaquin et sa crypte.
Concert du Chœur de Béziers Plaisir le dimanche à 17h. .
Place Saint Aphrodise Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 63
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English : LA BASILIQUE SAINT APHRODISE JEP 2026
Self-guided or guided tours of the Basilica of Saint Aphrodise, featuring its two naves, its baldachin, and its crypt, built over the tomb of Béziers’ patron saint. Concert on September 20 at 5:00 p.m.
L’événement LA BASILIQUE SAINT APHRODISE JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-03 par 34 ADT34
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