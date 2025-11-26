La Bastide l’Evêque en fête Le Bas Ségala

La Bastide l’Evêque en fête

La Bastide l'Evêque Le Bas Ségala Aveyron

Vendredi 2026-07-16

2026-07-19

2026-07-16

De nombreuses animations pour un moment de convivialité lors de la fête de l’été quine en plein air, repas, concert, thé dansant, feu d’artifice, loto, randonnée, concours de pétanque…

La Bastide l'Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie foyerdesjeuneslbe@gmail.com

English :

Numerous activities to make this summer’s festivities a convivial occasion: open-air quine, meal, concert, tea dance, fireworks, bingo, hike, pétanque competition…

German :

Zahlreiche Animationen für einen geselligen Moment beim Sommerfest: Freiluft-Quine, Essen, Konzert, Tanztee, Feuerwerk, Lotto, Wanderung, Boulespielwettbewerb…

Italiano :

I festeggiamenti di quest’estate sono all’insegna del divertimento: cena all’aperto, pasto, concerto, ballo del tè, fuochi d’artificio, tombola, escursione, gara di bocce…

Espanol :

En las fiestas de este verano no faltará de nada: quine al aire libre, comida, concierto, baile del té, fuegos artificiales, bingo, paseo, competición de petanca…

