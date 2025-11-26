La Bastide l’Evêque en fête Le Bas Ségala
La Bastide l’Evêque en fête Le Bas Ségala jeudi 16 juillet 2026.
La Bastide l’Evêque en fête
La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-16
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-16
De nombreuses animations pour un moment de convivialité lors de la fête de l’été quine en plein air, repas, concert, thé dansant, feu d’artifice, loto, randonnée, concours de pétanque…
.
La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie foyerdesjeuneslbe@gmail.com
English :
Numerous activities to make this summer’s festivities a convivial occasion: open-air quine, meal, concert, tea dance, fireworks, bingo, hike, pétanque competition…
German :
Zahlreiche Animationen für einen geselligen Moment beim Sommerfest: Freiluft-Quine, Essen, Konzert, Tanztee, Feuerwerk, Lotto, Wanderung, Boulespielwettbewerb…
Italiano :
I festeggiamenti di quest’estate sono all’insegna del divertimento: cena all’aperto, pasto, concerto, ballo del tè, fuochi d’artificio, tombola, escursione, gara di bocce…
Espanol :
En las fiestas de este verano no faltará de nada: quine al aire libre, comida, concierto, baile del té, fuegos artificiales, bingo, paseo, competición de petanca…
L’événement La Bastide l’Evêque en fête Le Bas Ségala a été mis à jour le 2025-11-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)