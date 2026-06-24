La bataille de Gaulle L’Âge de Fer Salle de la Délivrance Dieuze

Informations pratiques

Dieuze

La bataille de Gaulle L’Âge de Fer

Salle de la Délivrance 9 Les Salines Royales Dieuze Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-03 15:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05

Juin 1940. La France s’effondre et signe l’armistice. Au milieu du chaos, un homme refuse de céder. Seul contre tous, ce général inconnu s’échappe vers Londres pour sauver ce qu’il reste d’un rêve la liberté. Sans armée, sans appui, sans espoir. Mais avec une folle conviction la France, sa France, n’a pas déposé les armes. Il tente un ultime pari convaincre le monde que la bataille de France n’est ni terminée, ni perdue. La réalité est têtue, et lui donne tort. Mais peu à peu se lèvent autour de lui en Angleterre, en France et en Afrique des résistants de l’ombre, des lycéens révoltés, des soldats déterminés. Leur foi, leur audace, leur rage de liberté défient l’Histoire qui semblait pourtant écrite d’avance.Tout public

6 .

Salle de la Délivrance 9 Les Salines Royales Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 06 07 salinesroyales-dieuze@orange.fr

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English :

June 1940. France collapses and signs the armistice. In the midst of the chaos, one man refuses to give in. Alone against all odds, this unknown general escapes to London to save what remains of a dream: freedom. Without an army, without support, without hope. But with a mad conviction: France, his France, has not laid down its arms. He takes a final gamble: to convince the world that the battle of France is neither over, nor lost. Reality is stubborn, and proves him wrong. But little by little, in England, France and Africa, shadowy resistance fighters, rebellious high-school students and determined soldiers began to rise up around him. Their faith, their audacity and their desire for freedom defy history, which seemed to have been written in advance.

L’événement La bataille de Gaulle L’Âge de Fer Dieuze a été mis à jour le 2026-06-24 par OT DU PAYS SAULNOIS