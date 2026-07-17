AGENDA · Mayenne
La Bataille de Gaulle – partie 1 : L’Age de Fer, Le Vox, Mayenne
lundi 20 juillet 2026 · Le Vox · Mayenne
Informations pratiques
La Bataille de Gaulle – partie 1 : L’Age de Fer Lundi 20 juillet, 14h30 Le Vox Mayenne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-20T14:30:00+02:00 – 2026-07-20T17:10:00+02:00
Fin : 2026-07-20T14:30:00+02:00 – 2026-07-20T17:10:00+02:00
Le Vox 16 place Juhel, Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0766#showmovie?id=68HH2 »}]
Ciné-bleu – Juin 1940. La France s’effondre et signe l’armistice. Au milieu du chaos, un homme refuse de céder. Seul contre tous, ce général inconnu s’échappe vers Londres pour sauver ce qu’il rest…
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