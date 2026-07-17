La Bataille de Gaulle – partie 1 : L’Age de Fer, Le Vox, Mayenne

Informations pratiques

La Bataille de Gaulle – partie 1 : L’Age de Fer Lundi 20 juillet, 14h30 Le Vox Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-20T14:30:00+02:00 – 2026-07-20T17:10:00+02:00

Fin : 2026-07-20T14:30:00+02:00 – 2026-07-20T17:10:00+02:00

Le Vox 16 place Juhel, Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0766#showmovie?id=68HH2 »}]

Ciné-bleu – Juin 1940. La France s’effondre et signe l’armistice. Au milieu du chaos, un homme refuse de céder. Seul contre tous, ce général inconnu s’échappe vers Londres pour sauver ce qu’il rest…