La beauté sauvera le monde Portraits Mairie de Trégastel Trégastel

Informations pratiques

Trégastel

La beauté sauvera le monde Portraits

Mairie de Trégastel 19 route du Dolmen Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-10-16

La beauté sauvera le monde est une initiative créée par la ville de Saint-Dizier, en 2021, en pleine crise du Covid, visant à profiter des affichages (panneaux publicitaires) de l’espace public et des lieux de services publics pour déployer des œuvres d’arts, visibles de tous.

L’opération vise à mettre l’art et le beau à portée de tous et élever les regards pour susciter l’émerveillement, l’interrogation, la découverte. Elle permet de donner accès à la culture au maximum de personnes en s’établissant dans l’espace public, dernier lieu qu’ont en commun ceux qui n’ont plus rien en commun. .

Mairie de Trégastel 19 route du Dolmen Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 38 00

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English :

L’événement La beauté sauvera le monde Portraits Trégastel a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose