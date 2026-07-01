La Belle au Bois Dormant, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

La Belle au Bois Dormant Mardi 15 décembre, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 37€ ; Cat. 1 : 43€ / 40€ ; Cat. 2 : 40€ / 37€ ; Accès Culture : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-15T20:30:00+01:00 – 2026-12-15T22:30:00+01:00

Fin : 2026-12-15T20:30:00+01:00 – 2026-12-15T22:30:00+01:00

Œuvre conjuguée du chorégraphe Marius Petipa et du compositeur Tchaïkovski, créée en 1890 au Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, « La Belle au bois dormant » demeure l’un des joyaux du patrimoine de la danse. Retrouvons cette saison la rigueur, la magie et la beauté de ce ballet classique dans une magnifique adaptation.

« La Belle au bois dormant » est sans doute l’un des ballets les plus mythiques. Un ballet où s’entremêlent le rêve et la réalité, où fées et marraines, forces du bien et du mal se disputent le sort de deux jeunes gens.

Dans la grande tradition de l’école de danse russe, la Compagnie Ballet Classique International, dirigée par Andrey Sharaev et basée en République Tchèque, opte pour une version exigeante, servie par la scénographie spectaculaire d’Evgeny Gurenko. Des solistes internationaux virtuoses à la partition entêtante en passant par les costumes féériques des interprètes, cette adaptation tout public offre un spectacle aussi enchanteur que techniquement maîtrisé. Le bijou classique idéal pour s’initier à l’art du ballet !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/143/le_pin_galant/la_belle_au_bois_dormant »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Œuvre conjuguée de Marius Petipa et Tchaïkovski, créée en 1890 au Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, « La Belle au bois dormant » demeure l’un des joyaux du patrimoine de la danse. Danse Belle au bois dormant

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