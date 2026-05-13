La Belle Époque s’invite chez Charles de Gaulle, Maison natale Charles de Gaulle, Lille
La Belle Époque s’invite chez Charles de Gaulle, Maison natale Charles de Gaulle, Lille samedi 23 mai 2026.
La Belle Époque s’invite chez Charles de Gaulle Samedi 23 mai, 19h00 Maison natale Charles de Gaulle Nord
Entrée gratuite sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Faîtes un saut dans le temps ! Après avoir retrouvé ses décors et son ambiance, la Maison natale Charles de Gaulle retrouve ses habitants le temps d’une soirée.
Découvrez cette demeure hors du commun et plongez au cœur de la Belle Époque dans l’enfance de Charles de Gaulle.
Visites guidées tous les 15 minutes
Premier départ à 19 h – dernier départ à 01 h
Sans réservation
Maison natale Charles de Gaulle 9 Rue Princesse, 59800 Lille, France Lille 59800 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 0359730030 https://maisondegaulle.fr Lieu de naissance de l’ancien président Charles de Gaulle, construit au XIXe siècle, avec audioguides.
Nuit européenne des Musées
©Département du Nord
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