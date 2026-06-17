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La beuquette du pat’ comme un poisson dans l’eau Sedan

La beuquette du pat’ comme un poisson dans l’eau Sedan

La beuquette du pat’ comme un poisson dans l’eau Sedan jeudi 30 juillet 2026.

Adresse : Maison du Patrimoine

Ville : 08200 Sedan

Département : Ardennes

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Tarif : 0 0 0 Tarif de base plein tarif Gratuit pour les Sedanais, les de 12 ans et les guides-conférenciers

Sedan

La beuquette du pat’ comme un poisson dans l’eau

Maison du Patrimoine Sedan Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif
Gratuit pour les Sedanais, les de 12 ans et les guides-conférenciers

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Durée 1h + temps convivialRendez-vous à la Maison du Patrimoine Rue des Anciens d’Afrique du Nord, Corne de Soissons.Boissons offertes, chaque visiteur est libre d’apporter de quoi grignoter lors de la conférence.Réservation conseillée.
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Maison du Patrimoine Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85  patrimoine@ville-sedan.fr

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English :

Duration: 1 hour + social time. Meet at the Maison du Patrimoine: Rue des Anciens d’Afrique du Nord, Corne de Soissons.Refreshments will be provided; visitors are welcome to bring their own snacks to enjoy during the talk. Reservations are recommended.

L’événement La beuquette du pat’ comme un poisson dans l’eau Sedan a été mis à jour le 2026-06-17 par Ardennes Tourisme

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