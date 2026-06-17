La beuquette du pat’ comme un poisson dans l’eau Sedan jeudi 30 juillet 2026.

Sedan

La beuquette du pat’ comme un poisson dans l’eau

Maison du Patrimoine Sedan Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Gratuit pour les Sedanais, les de 12 ans et les guides-conférenciers

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Durée 1h + temps convivialRendez-vous à la Maison du Patrimoine Rue des Anciens d’Afrique du Nord, Corne de Soissons.Boissons offertes, chaque visiteur est libre d’apporter de quoi grignoter lors de la conférence.Réservation conseillée.

.

Maison du Patrimoine Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Duration: 1 hour + social time. Meet at the Maison du Patrimoine: Rue des Anciens d’Afrique du Nord, Corne de Soissons.Refreshments will be provided; visitors are welcome to bring their own snacks to enjoy during the talk. Reservations are recommended.

L’événement La beuquette du pat’ comme un poisson dans l’eau Sedan a été mis à jour le 2026-06-17 par Ardennes Tourisme