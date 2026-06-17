La beuquette du pat’ comme un poisson dans l’eau Sedan
La beuquette du pat’ comme un poisson dans l’eau Sedan jeudi 30 juillet 2026.
Sedan
La beuquette du pat’ comme un poisson dans l’eau
Maison du Patrimoine Sedan Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Gratuit pour les Sedanais, les de 12 ans et les guides-conférenciers
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Durée 1h + temps convivialRendez-vous à la Maison du Patrimoine Rue des Anciens d’Afrique du Nord, Corne de Soissons.Boissons offertes, chaque visiteur est libre d’apporter de quoi grignoter lors de la conférence.Réservation conseillée.
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Maison du Patrimoine Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr
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English :
Duration: 1 hour + social time. Meet at the Maison du Patrimoine: Rue des Anciens d’Afrique du Nord, Corne de Soissons.Refreshments will be provided; visitors are welcome to bring their own snacks to enjoy during the talk. Reservations are recommended.
L’événement La beuquette du pat’ comme un poisson dans l’eau Sedan a été mis à jour le 2026-06-17 par Ardennes Tourisme
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