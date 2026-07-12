Informations pratiques

Sedan

Musique au Kiosque NOVA RISING

Jardin botanique de Sedan Sedan Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Porté par la voix d’Emma et le jeu de Philippe, le duo revisite les grands standards pop avec une touche chic et groovy. Inspirés par l’élégance du Old Hollywood et la modernité du jazz lounge, ils réinventent des mélodies iconiques avec groove et glamour.En cas de météo défavorable, les concerts se tiendront à l’Amphithéâtre Pierre Mendès France.Gratuit

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Jardin botanique de Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 73 41

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English :

Led by Emma’s voice and Philippe’s performance, the duo reimagines classic pop standards with a chic and groovy twist. Inspired by the elegance of Old Hollywood and the modernity of lounge jazz, they reinvent iconic melodies with groove and glamour.In case of inclement weather, the concerts will be held at the Pierre Mendès France Amphitheater. Free admission

L’événement Musique au Kiosque NOVA RISING Sedan a été mis à jour le 2026-07-12 par Ardennes Tourisme