Visite guidée de l’exposition ARMURES, Musée du château fort, Sedan

Visite guidée de l’exposition ARMURES 18 juillet et 1 août Musée du château fort Ardennes

Tarifs visites guidées et ateliers (sauf mention contraire) :

Gratuit : Sedanais sur justificatif de domicile, enfants de moins de 12 ans

Extérieurs : 6 € adultes, 4 € étudiants et demandeurs d’emploi, enfants de 12 à 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T14:30:00+02:00 – 2026-07-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-01T14:30:00+02:00 – 2026-08-01T16:00:00+02:00

Exposition réalisée par la Ville de Sedan avec la participation exceptionnelle du musée de l’Armée – Invalides

Exposition reconnue d’intérêt national par le ministère de la Culture

Découvrez les 8 armures prêtés exceptionnellement par le musée de l’Armée au musée du château fort, leurs histoires, ainsi que les grands personnages de France et de la principauté sedanaise des 16e et 17e siècles qui y sont attachés.

RDV devant le café Le Marck dans la cour du château

Inscriptions et tarifs à la Maison du Patrimoine : 03 24 27 84 85 – patrimoine@ville-sedan.fr

Musée du château fort Chateau fort sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03.24.27.84.85 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@mairie-sedan.fr »}] [{« link »: « mailto:patrimoine@ville-sedan.fr »}]

Visite guidée de l’exposition « Chefs-d’œuvre ! Armures de la collection des princes de Sedan » pour les individuels

Titre de l’oeuvre : Armure dite « du chevalier de Florange », Paris, musée de l’Armée, N° d’inventaire : G46, Crédit : © Paris – Musée de l’Armée, Dist. GrandPalaisRmn / Émilie Cambier