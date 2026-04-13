Visite guidée de l’exposition ARMURES, Musée du château fort, Sedan
Visite guidée de l’exposition ARMURES, Musée du château fort, Sedan samedi 18 juillet 2026.
Visite guidée de l’exposition ARMURES 18 juillet et 1 août Musée du château fort Ardennes
Tarifs visites guidées et ateliers (sauf mention contraire) :
Gratuit : Sedanais sur justificatif de domicile, enfants de moins de 12 ans
Extérieurs : 6 € adultes, 4 € étudiants et demandeurs d’emploi, enfants de 12 à 18 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T14:30:00+02:00 – 2026-07-18T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-01T14:30:00+02:00 – 2026-08-01T16:00:00+02:00
Exposition réalisée par la Ville de Sedan avec la participation exceptionnelle du musée de l’Armée – Invalides
Exposition reconnue d’intérêt national par le ministère de la Culture
Découvrez les 8 armures prêtés exceptionnellement par le musée de l’Armée au musée du château fort, leurs histoires, ainsi que les grands personnages de France et de la principauté sedanaise des 16e et 17e siècles qui y sont attachés.
RDV devant le café Le Marck dans la cour du château
Inscriptions et tarifs à la Maison du Patrimoine : 03 24 27 84 85 – patrimoine@ville-sedan.fr
Musée du château fort Chateau fort sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03.24.27.84.85 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@mairie-sedan.fr »}] [{« link »: « mailto:patrimoine@ville-sedan.fr »}]
Visite guidée de l’exposition « Chefs-d’œuvre ! Armures de la collection des princes de Sedan » pour les individuels
Titre de l’oeuvre : Armure dite « du chevalier de Florange », Paris, musée de l’Armée, N° d’inventaire : G46, Crédit : © Paris – Musée de l’Armée, Dist. GrandPalaisRmn / Émilie Cambier
À voir aussi à Sedan (Ardennes)
- Nouveau Le stade Louis Dugauguez Sedan 25 avril 2026
- Le Mensonge, MJC Calonne, Sedan 28 avril 2026
- Circuit cyclotourisme Balade sur « 3 territoires » Sedan Ardennes 1 mai 2026
- Halte Fluviale de Sedan Sedan Ardennes 1 mai 2026
- Circuit cyclotourisme des Deux Châteaux Sedan Ardennes 1 mai 2026