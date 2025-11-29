Festival Cuivres en Ardennes Sedan

Festival Cuivres en Ardennes

Chaque été, Sedan accueille Cuivres en Ardennes , un festival dédié aux sonorités chaleureuses des instruments à vent cuivres et percussions . L’édition 2026 se déroulera du 25 juillet au 1ᵉʳ août, avec une programmation variée qui mettra à l’honneur toute la richesse de la famille des cuivres à travers des artistes et ensembles de grande qualité.Le festival proposera aussi bien des concerts intimistes que des prestations de grandes formations, ainsi que de nombreuses animations ouvertes à tous. Les événements auront lieu dans différents espaces de la ville églises, MJC Calonne, salle Marcillet, places du centre-ville…Dans le cadre verdoyant du jardin botanique, La Nuit Cuivrée constituera l’un des moments forts de la semaine. Cette grande soirée en plein air rassemblera public et musiciens dans une ambiance conviviale, avec la possibilité de découvrir des produits locaux au cœur d’un parc illuminé.Que vous soyez amateur de musique classique, de jazz ou simplement curieux de cet univers, Cuivres en Ardennes 2026 offre une occasion idéale de vivre une expérience musicale ouverte, accessible et lumineuse.Programme détaillé à venir.

Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 73 41

Every summer, Sedan plays host to Cuivres en Ardennes , a festival dedicated to the warm sounds of wind instruments: brass and percussion. The 2026 edition will take place from July 25 to August 1, with a varied program that will showcase the richness of the brass family through top-quality artists and ensembles, from intimate concerts to performances by large ensembles, as well as numerous events open to all. Events will take place in churches, MJC Calonne, Salle Marcillet, town-center squares, etc. In the lush green setting of the botanical gardens, La Nuit Cuivrée will be one of the highlights of the week. Whether you’re a fan of classical music or jazz, or simply curious about this universe, Cuivres en Ardennes 2026 offers the ideal opportunity to enjoy an open, accessible and luminous musical experience.detailed program to come.

