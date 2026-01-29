Visite guidée Au fil de la Meuse (Partie I) Sedan

Visite guidée Au fil de la Meuse (Partie I)

Place Turenne Sedan Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Gratuité (sur présentation d’un justificatif) guide-conférencier, enfant de moins de 12 ans, habitants de Sedan

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Découvrez le rôle que joue la Meuse à Sedan, de la place Turenne au Quai de la Régente élément de défense naturelle, le fleuve permet aux habitants de se nourrir, de travailler et de s’amuser !*Les visites Au fil de la Meuse (partie I et II) sont complémentaires et peuvent se suivre indépendamment l’une de l’autre.

Place Turenne Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr

English :

Discover the role played by the Meuse in Sedan, from Place Turenne to Quai de la Régente: a natural defensive element, the river provides food, work and entertainment for the town?s inhabitants!*The Au fil de la Meuse tours (Parts I and II) are complementary and can be followed independently of each other.

