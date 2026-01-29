Visite guidée Au fil de la Meuse (Partie I) Sedan
Visite guidée Au fil de la Meuse (Partie I) Sedan mercredi 22 juillet 2026.
Visite guidée Au fil de la Meuse (Partie I)
Place Turenne Sedan Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Gratuité (sur présentation d’un justificatif) guide-conférencier, enfant de moins de 12 ans, habitants de Sedan
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Découvrez le rôle que joue la Meuse à Sedan, de la place Turenne au Quai de la Régente élément de défense naturelle, le fleuve permet aux habitants de se nourrir, de travailler et de s’amuser !*Les visites Au fil de la Meuse (partie I et II) sont complémentaires et peuvent se suivre indépendamment l’une de l’autre.
.
Place Turenne Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the role played by the Meuse in Sedan, from Place Turenne to Quai de la Régente: a natural defensive element, the river provides food, work and entertainment for the town?s inhabitants!*The Au fil de la Meuse tours (Parts I and II) are complementary and can be followed independently of each other.
L’événement Visite guidée Au fil de la Meuse (Partie I) Sedan a été mis à jour le 2026-01-28 par Ardennes Tourisme