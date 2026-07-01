Musique au kiosque ZIG ZAG Sedan
samedi 18 juillet 2026 · Sedan
Informations pratiques
Sedan
Musique au kiosque ZIG ZAG
Jardin botanique de Sedan Sedan Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Ce festif quintuor ardennais vous fera vibrer avec ses compositions originales aux influences africaines, reggae, blues, funk, bossa, rock…..En cas de météo défavorable, les concerts se tiendront à l’Amphithéâtre Pierre Mendès France.Gratuit
.
Jardin botanique de Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 73 41
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English :
This lively quintet from the Ardennes will get you moving with their original compositions influenced by African music, reggae, blues, funk, bossa nova, rock, and more…In case of inclement weather, the concerts will be held at the Pierre Mendès France Amphitheater. Free admission
L’événement Musique au kiosque ZIG ZAG Sedan a été mis à jour le 2026-07-12 par Ardennes Tourisme
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