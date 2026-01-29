Visite guidée Les noms des rues de Sedan Sedan

Visite guidée Les noms des rues de Sedan

Office de tourisme 15 place d’Armes Sedan Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Gratuité (sur présentation d’un justificatif) guide-conférencier, enfant de moins de 12 ans, habitants de Sedan

Rue de Bayle, rue des fausses-braies, place Crussy… les noms des rues racontent l’histoire de Sedan et des grandes figures de l’Histoire. Découvrez Sedan autrement, à travers les noms de rues !

Office de tourisme 15 place d’Armes Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr

English :

Rue de Bayle, rue des fausses-braies, Place Crussy? street names tell the story of Sedan and its great historical figures. Discover Sedan in a different way, through street names!

