Visite guidée Chefs d’œuvre ! Sedan
samedi 1 août 2026 · Sedan
Informations pratiques
Sedan
Visite guidée Chefs d’œuvre !
Château Fort de Sedan Sedan Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Chefs-d’œuvre ! Huit armures exceptionnelles sont prêtées au Musée du château fort par le Musée de l’Armée (Invalides, à Paris), qui est actuellement en travaux. Elles proviennent de la galerie des Antiques du château fort, qui présentait la collection d’armes et d’armures des seigneurs puis princes de Sedan, connue sous le nom du cabinet d’armes des Bouillon-Turenne (XVIe -XIXe siècles). Exposition accessible avec le billet d’entrée au château fort.Inscriptions et tarifs à la Maison du Patrimoine.
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Château Fort de Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr
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English :
Masterpieces! Eight exceptional suits of armor have been loaned to the Castle Museum by the Army Museum (Les Invalides, in Paris), which is currently undergoing renovations. They come from the Château Fort’s Galerie des Antiques, which once housed the collection of weapons and armor belonging to the lords and later princes of Sedan, known as the Bouillon-Turenne Armory (16th–19th cent.). Admission to the exhibition is included with the entrance ticket to the castle. For information on opening hours and admission prices, please contact the Maison du Patrimoine.
L’événement Visite guidée Chefs d’œuvre ! Sedan a été mis à jour le 2026-07-24 par Ardennes Tourisme
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