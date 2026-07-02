La Bibliambule s’installe au MADD, Musée des Arts décoratifs et du Design, Bordeaux
lundi 19 octobre 2026 · Musée des Arts décoratifs et du Design · Bordeaux
Informations pratiques
La Bibliambule s’installe au MADD 19 et 26 octobre Musée des Arts décoratifs et du Design Gironde
Accès libre et gratuit (sous réserve des conditions météorologiques)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-19T14:00:00+02:00 – 2026-10-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-26T14:00:00+01:00 – 2026-10-26T17:00:00+01:00
Une bibliothèque mobile qui se compose d’un triporteur à assistance électrique s’ouvrant en une corolle de hamacs autour d’un kiosque de lecture. La Bibliothèque de Bordeaux vient ainsi au-devant des habitants comme des visiteurs du musée. Une occasion de se retrouver.
Musée des Arts décoratifs et du Design 39 rue Bouffard, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Retrouvez dans la cour d’Honneur du MADD la bibliambule.
Ville de Bordeaux
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