La bibliothèque d’Alexandrie, Claudine Le Tourneur d’Ison De natura rerum Arles

Arles

La bibliothèque d’Alexandrie, Claudine Le Tourneur d’Ison

Samedi 2 mai 2026 de 18h à 20h. De natura rerum 50 Rue Du refuge Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 18:00:00

fin : 2026-05-02 20:00:00

Date(s) :

2026-05-02

De natura rerum reçoit Claudine Le Tourneur d’Ison pour son nouvel ouvrage, La Bibliothèque d’Alexandrie. La première intelligence du monde (Le Cerf, janvier 2026),

La bibliothèque d’Alexandrie

Alexandrie. Plus qu’une ville une idée. Le lieu où l’humanité, pour la première fois, a imaginé rassembler l’ensemble des connaissances pour en faire un outil de puissance autant que d’émancipation la première intelligence du monde, que Claudine Le Tourneur d’Ison fait renaître ici dans toute sa splendeur.



De la naissance de l’écriture en Mésopotamie à la Bibliotheca Alexandrina d’aujourd’hui, c’est toute l’aventure d’un lieu qui fut tour à tour capitale du savoir, laboratoire politique puis champ de bataille idéologique qu’elle retrace. Alexandre le Grand, Ptolémée, Aristote, Cléopâtre, mais aussi Mohsen Zahran, le bâtisseur de la nouvelle Bibliothèque, y deviennent des voix qui interrogent ce que signifie transmettre, conserver ou contrôler la connaissance.



D’une plume ciselée et érudite, Claudine Le Tourneur d’Ison dévoile une vérité éclipsée par le mythe de l’incendie la Bibliothèque d’Alexandrie a survécu, voyageant jusqu’à Bagdad, Tolède, l’Europe moderne et jusque dans nos systèmes d’information actuels. Elle éclaire ainsi notre présent, où l’intelligence artificielle et la centralisation des données ravivent les mêmes questions essentielles qu’au temps des Ptolémées qui possède le savoir ? Qui le classe ? Et qui décide de ce qui doit être oublié ?



Une fresque puissante sur la mémoire humaine, ses fragilités et ses renaissances.



Claudine Le Tourneur d’ison

Journaliste, documentariste et autrice de nombreux ouvrages dont treize sur l’Égypte, Claudine Le Tourneur d’Ison a reçu le Prix Diane Potier-Boès de l’Académie française pour Mariette Pacha ou le rêve égyptien. Elle a également publié, au Cerf, Champollion. Le dernier voyage et Les Immortels. L’épopée de Christiane Desroches-Noblecourt pour sauver les temples de Nubie. .

De natura rerum 50 Rue Du refuge Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 32 00 78 contact@denaturarerum.fr

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English :

De natura rerum welcomes Claudine Le Tourneur d’Ison for her new book, La Bibliothèque d’Alexandrie. La première intelligence du monde (Le Cerf, January 2026),

L’événement La bibliothèque d’Alexandrie, Claudine Le Tourneur d’Ison Arles a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme d’Arles